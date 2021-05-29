Денис Шмыгаль рассказал о восстановлении экономики Украины

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29 мая 2021, 19:41

Денис Шмыгаль, премьер Украины, фото из соцсети

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что экономика страны начала восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Украинский премьер написал в Facebook и отметил, что финансовые результаты предприятий страны в I квартале 2021 года являются одними из лучших за последние пять лет, - передаёт RT.

«В 2021 году мы должны заложить надёжный фундамент, чтобы украинская экономика росла опережающими темпами в последующие годы», — планирует Шмыгаль и добавляет, что «...уже в первые четыре месяца этого года мы фиксируем положительные тренды, которые свидетельствуют, что украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса».

В комментариях Шмыгалю написали, что за последний месяц украинское подсолнечное растительное масло в магазинах подорожало ровно в 2 раза. «Чем объясните - может у украинцев в 2 раза выросли зарплаты и пенсии?» - задали вопрос премьеру.

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