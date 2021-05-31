Турция построит новый проход из Чёрного моря в Мраморное

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31 мая 2021, 11:22

Летом Турция намерена начать строительство искусственного канала, который будет располагаться параллельно проливам Босфор и Дарданеллы. Проект «Стамбул» был разработан ещё десять лет назад для включения Турции в глобальные транспортно-логистические цепочки региона.



Через новый канал можно будет пропускать до 180 судов в сутки. Босфор пропускает на 60 судов меньше, а время ожидания прохода иногда доходит до полусуток. Турецкие власти за проход через Босфор получают по 50 миллионов долларов каждый год. Стоимость нового проекта оценивается в 10 миллиардов долларов. Но экологи опасаются, что новый канал изменит качество питьевой воды из-за повышения солёности Мраморного моря.



Глава Турции Раджэп Эрдоган при помощи новой транспортной водной артерии планирует повысить геостратегическую значимость Стамбула. Канал позволит проходить по нему военным кораблям, в чём особо заинтересованы США и Великобритания. Для России наличие военных сил других государств близ своих морских границ является нежелательным. Москва своё слово относительно строительства канала пока не озвучивала. Многое зависит от того, какими международными документами и конвенциями будет регулироваться его работа.





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