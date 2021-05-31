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Климкин раскритиковал позицию украинцев по вступлению страны в НАТО

, 10:05 Источник: РИА Новости

Климкин раскритиковал позицию украинцев по вступлению страны в НАТО
Павел Климкин, фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его соотечественники выступают против вступления в НАТО. По его словам, членства в альянсе хотят меньше половины граждан.

Климкин отметил, что меньше половины местных жителей выступили «за» вступление Украины в НАТО, а 13 процентов - открыто признают себя сторонниками России. Он считает, что по этой причине США и Евросоюз «скептически относятся к перспективам вступления Украины в Североатлантический альянс».

Ранее сообщалось, что НАТО не пригласил Украину на свой саммит, который пройдёт 14 июня. В МИД Украины возмущены, как саммит альянса сможет обойтись без присутствия Киева.

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