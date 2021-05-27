Украину не пригласили на саммит НАТО, Киев негодует

Аргументы Недели → Армия 13+

27 мая 2021, 19:18

Фото: соцсети

Киевские власти негодуют. Североатлантический альянс НАТО решил не приглашать «Незалежную» на свой саммит, который пройдёт 14 июня. В МИД Украины рвут на себе вышиванку, недоумевая, как саммит НАТО сможет обойтись без присутствия Киева, который, напомним, к данному интеграционному объединению никакого отношения (кроме партнёрских отношений) не имеет, да и в ближайшем будущем вероятнее всего, путь туда ему заказан. Об этом пишет «АННА-Ньюс».

«Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство. Примеры таких закрытых саммитов были. Но мы совершенно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий Российской Федерации против Украины в Черноморском регионе и против членов Альянса. Я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем — как можно не пригласить Украину, как можно не найти формат участия Украины в нынешнем саммите», — слезливо сетует глава МИД Дмитрий Кулеба.



Дипломат зацепился за политику «открытых дверей», которую провозгласил Альянс в 2008 году, подчеркнув, что с этого времени в блоке только кормят своих партнёров обещаниями. Кулеба уверен, что нынешний год – лучшее время для принятия в НАТО Киева и Тбилиси.

«Но с тех пор прошло уже 13 лет и ни шага для выполнения этого решения не было сделано. Когда нас в Украине иногда упрекают за слишком медленные реформы, то что тогда уже говорить о принятии и реализации решений Альянса, которые 13 лет покрываются пылью. Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормления обещаниями. Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия в конце концов станут членами НАТО, и следующим шагом на этом пути должно быть предоставление ПДЧ, то трудно представить лучший и более важный момент для принятия таких решений, чем 2021 год», — добавил министр иностранных дел Украины.



К слову, члены НАТО дают Киеву явный сигнал, что видеть Украину в альянсе пока не хотят. Они не отрицают, что политика «открытых дверей» — это любовь, правда, любовь без обязательств. «Как вы знаете, НАТО в целом проводит политику открытых дверей. Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по её членству в настоящее время не предусмотрены», — пояснила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

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