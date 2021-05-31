Украинский депутат Гончаренко показал снимки размещенных в Киеве плакатов с оскорблениями в адрес Москвы

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31 мая 2021, 09:52

Алексей Гончаренко, фото: Facebook

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко показал висящие в Киеве плакаты с его портретом и оскорблениями в адрес Москвы. Билборды разместили на столичных улицах в честь Дня города.

На опубликованных на странице Гончаренко в Facebook снимках изображены плакаты с надписями черным шрифтом на белом и желтом фонах: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали» и «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали».

Ранее Гончаренко потребовал присоединить российскую Кубань к Украине. При этом он опубликовал в Instargam свое фото в боксерских перчатках c подписью: «Готовимся освобождать Кубань».

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