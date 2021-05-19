Украинский депутат потребовал присоединить российскую Кубань к Незалежной

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19 мая 2021, 12:41 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Включить Кубань в лоно Украины захотел скандальный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, блеснув провокационными высказываниями перед украинскими телезрителями, сообщает агентство «АННА -Ньюс».

В эфире «4 канала» депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Кубань должна принадлежать Украине. Тот самый политик-приспособленец Гончаренко, который до 2014 года слыл ярым «Регионалом», затем переметнулся в стан сторонников «Майдана», став украинским националистом. Это та мразь, которая принимала участие в трагических событиях 2 мая в Одессе. Сейчас он уже и империалист, очередной любитель рисовать на карте «Великую Украину».

В своем выступлении в эфире телеканала, Гончаренко также возмутился тем, что в России называют Харьков и Одессу русскими городами, и предложил напомнить Москве о том, что еще сто лет назад на Кубани якобы разговаривали на мове. Стоит отметить, что современная мова серьёзно отличается от той, что была в ходу ещё 30 лет тому назад. Современная мова сильно обогатилась польскими словами. Но свидомый депутат -перебежчик вовсе не хочет докопаться до истины. Он просто огульно утверждает, российский регион Кубань — это «украинские этнические земли, отрезанные от Киева «волею судьбы». Вопрос когда они успели побывать украинскими его не волнует. Он так видит.

«Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре — они выглядят иначе», — заявил украинский националист. Ему бы неплохо было бы знать, что и запорожские казаки считали себя русскими. Но для предателя и коллаборациониста этот исторический факт не имеет значения.

Отметим, высказывания Гончаренко вызвали шквал негодования у пользователей соцсетей, которые считают, что подобные заявления мог сделать только неадекватный человек. Он не единственный, кто из украинского истеблишмента претендует на российские территории. Кстати, Незалежная уже приступила к распродаже западным барыгам своих сельскохозяйственных земель, похоже, что Киев не против был бы торговать и русскими территориями. По версии экспертов сам «майдан» произошёл лишь потому, что Янукович принял более щедрое предложение Китая о продаже чернозёмных земель и отверг притязания западных дельцов (из клана Ротшильдов) на роль покупателей.

Украине после распада СССР досталось очень богатое наследство – огромный арсенал военной техники, вооружений и боеприпасов. Сильнейшая промышленность, уступавшая незначительно по мощи России. Только предприятий оборонного значения в 1992 году было более 700 у Незалежной. Где это всё сейчас? Что не продали, то пустили по ветру. Теперь им подавай больше. Что смогут себе вытребовать, так же разбазарят.

Украине патологически не везет с правителями и политиками, среди них нет государственников – мужей, ратующих за процветание страны, там одни временщики, стремящиеся урвать кусок, а дольше будь, что будет. Нынешний президент Зеленский - не исключение. В украинских Кабмине и Раде заседают такие же клоны рвачей и барыг. Если бы Россия не вернула себе свой законный Крым, полуостров достался бы не американцам - так Китаю.

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