Глава МИД Белоруссии сообщил о подготовке провокаций «отдельными российскими олигархами»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о предупреждении российских спецслужб о подготовке провокаций олигархами после выборов президента республики в 2020 году.
«Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов», - пояснил он.
Макей отметил, что информация российских спецслужб, в которой «указывались конкретные фамилии и имена олигархов», позволила предотвратить провокации. По его словам, речь шла о действующих и бывших олигархах из РФ.
Ранее Макей обвинил Запад в «спланированной провокации» после ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair.
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