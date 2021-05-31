Глава МИД Белоруссии сообщил о подготовке провокаций «отдельными российскими олигархами»

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31 мая 2021, 08:40 Источник: Коммерсантъ

Владимир Макей, фото: flickr.com/photos/ mfarussia//Global Look Press

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о предупреждении российских спецслужб о подготовке провокаций олигархами после выборов президента республики в 2020 году.

«Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов», - пояснил он.

Макей отметил, что информация российских спецслужб, в которой «указывались конкретные фамилии и имена олигархов», позволила предотвратить провокации. По его словам, речь шла о действующих и бывших олигархах из РФ.

Ранее Макей обвинил Запад в «спланированной провокации» после ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair.

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