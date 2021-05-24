Глава МИД Белоруссии обвинил Запад в «спланированной провокации»

Аргументы Недели → Политика 13+

24 мая 2021, 21:02

Владимир Макей, фото: flickr.com/photos/ mfarussia//Global Look Press

Глава белорусского МИД Владимир Макей отметил, что некоторые страны сделали ряд политических заявлений с обвинениями и угрозами в адрес Белоруссии "буквально в течение 10-15 минут" после сообщений об инциденте.

Это настораживает и наводит на мысли о скоординированных действиях, отметил министр. Минск рассматривает это как спланированную провокацию и ответ последует, подчеркнул Макей.

При этом с тех пор никто не запрашивал у Минска информацию о переговорах диспетчеров, связанных с ситуацией вокруг экстренной посадки самолета Ryanair. Белоруссия может предоставить любые сведения об этом происшествии и не откажется от участия в расследовании иностранных специалистов, сказал глава МИД Белоруссии.

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