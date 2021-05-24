Глава МИД Белоруссии обвинил Запад в «спланированной провокации»
24 мая 2021, 21:02
Глава белорусского МИД Владимир Макей отметил, что некоторые страны сделали ряд политических заявлений с обвинениями и угрозами в адрес Белоруссии "буквально в течение 10-15 минут" после сообщений об инциденте.
Это настораживает и наводит на мысли о скоординированных действиях, отметил министр. Минск рассматривает это как спланированную провокацию и ответ последует, подчеркнул Макей.
При этом с тех пор никто не запрашивал у Минска информацию о переговорах диспетчеров, связанных с ситуацией вокруг экстренной посадки самолета Ryanair. Белоруссия может предоставить любые сведения об этом происшествии и не откажется от участия в расследовании иностранных специалистов, сказал глава МИД Белоруссии.
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