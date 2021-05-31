Американский ученый Питер Хотез заявил об угрозе COVID-26 и COVID-32

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31 мая 2021, 07:36

ученые, фото: pixabay.com

Американский ученый, эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез предупредил об угрозе появления COVID-26 и COVID-32, если не изучить происхождение COVID-19.

«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS) … Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», - высказал он в эфире телеканала NBC News.

Хотез отметил, что необходимо исследовать «возникновение вспышки» новой коронавирусной инфекции. По его словам, в Ухань, где началась эпидемия, следует отправить вирусологов, эпидемиологов и других специалистов, которые на месте будут собирать данные и необходимые образцы. Он добавил, что США должны оказать «сильное давление» на Китай.

«… включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям», - резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что британская разведка считает утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории «возможной».

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