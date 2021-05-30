Пушков отреагировал на слова Байдена о теме на встрече с Путиным

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30 мая 2021, 21:59

Алексей Пушков , фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, какую тему в первую очередь он хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«В Женеве явно не будет легкого диалога. Байден опять делает жесткие заявления в адрес Путина», - написал он в Телеграм-канале.

Пушков отметил, что России есть, чем ответить американской стороне.

«Для начала - потребовать от Байдена прекратить преследование Джулиана Ассанжа и отказаться от требования об его выдаче США», - резюмировал сенатор.

Напомним, что встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. В Кремле сообщили, что президенты обеих стран обсудят актуальные вопросы международной повестки дня.

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