Байден озвучил тему, которую хочет обсудить с Путиным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления в честь Дня памяти, американского национального праздника, рассказал, какую тему в первую очередь хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
«Ясно дам понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать права человека», - пояснил он.
Байден подтвердил, что встреча с Путиным состоится 16 июня в Женеве, а также назвал США «уникальной страной».
Ранее в Кремле сообщили, что президенты обеих стран обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений и взаимодействие в борьбе с коронавирусом.
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