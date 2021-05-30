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Байден озвучил тему, которую хочет обсудить с Путиным

, 19:35 Источник: ТАСС

Байден озвучил тему, которую хочет обсудить с Путиным
Джо Байден, Фото: White House/globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления в честь Дня памяти, американского национального праздника, рассказал, какую тему в первую очередь хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Ясно дам понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать права человека», - пояснил он.

Байден подтвердил, что встреча с Путиным состоится 16 июня в Женеве, а также назвал США «уникальной страной».

Ранее в Кремле сообщили, что президенты обеих стран обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений и взаимодействие в борьбе с коронавирусом. 

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