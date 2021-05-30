В Таиланде назвали причину смерти украинского посла

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30 мая 2021, 20:04 Источник: Bangkok Post

полиция, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на полицию в Таиланде сообщили, что стало причиной смерти украинского посла Андрея Бешту. Дипломат скончался рано утром в воскресенье, 30 мая, в гостиничном номере на острове Ко-Липе.

В материале говорится, что сотрудники отдела полиции провинции Сатун по острову Ко-Липе не нашли в гостиничном номере, в котором умер Андрей Бешта, никаких следов борьбы или иные следы насильственной смерти.

По предварительным данным следствия, украинский дипломат скончался от сердечного приступа.

Отмечается, что 44-летний посол в Таиланде прибыл на отдых на остров Ко-Липе в пятницу вместе со своим 17-летним сыном и несколькими друзьями, в числе которых был руководитель отдела по провинции Сатун таиландского Управления по туризму. Андрей Бешта собирался провести прощальный вечер со своими друзьями, поскольку вскоре должен был отправиться на родину по окончанию срока полномочий в Таиланде.

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