В Таиланде нашли тело украинского посла Андрея Бешту

Аргументы Недели → В мире 13+

30 мая 2021, 18:22 Источник: Свободная пресса

полиция, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что украинского посла в Таиланде Андрея Бешту обнаружили мертвым около полшестого утра в гостиничном номере на острове Ко-Липе.

Источник в полиции Таиланда отметил, что признаков насильственной смерти на теле украинского дипломата не обнаружено.

Кроме того, сын Андрея Башту уточнил, что накануне дипломат чувствовал себя хорошо. По его словам, отец в 4.30 проснулся с симптомами отравления, а затем потерял сознание.

Тело Башту отправили на вскрытие в местную больницу, после чего перевезли в полицейский госпиталь в Бангкоке для дальнейшего изучения причин смерти.

Андрею Башту было 45 лет. Послом в Таиланде его назначили в 2015 году.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости