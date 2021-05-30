Аргументы Недели В мире 13+

Military: российский корабль-разведчик помешал испытаниям американской системы ПРО возле Гавайев

, 17:13 Источник: «ПолитРоссия»

Military: российский корабль-разведчик помешал испытаниям американской системы ПРО возле Гавайев
Корабль, MOD Russia / globallookpress.com

Российский корабль-разведчик помешал испытаниям системы ПРО Соединенных Штатов возле Гавайских островов. На это указывается в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

Издание Military отметило, что судно «Карелия», находившееся в районе Гавайев несколько дней, задержало тестирование системы ПРО. Военные США не могли начать испытания до поступления информации об уходе разведывательного корабля из зоны осуществления ракетных пусков.

В итоге тестирование, которому помешала «Карелия», было организовано в конце текущей недели. Запущенные ракеты не смогли перехватить цель, говорится в материале Military, который пересказали авторы портала «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее в воскресенье, китайский сайт Sohu написал, что Вашингтон намерен задушить военный потенциал РФ с помощью повторения с ней «опыта вареной лягушки».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

В Крыму прокомментировали решение компании «Белавиа» пока не выполнять рейсы на полуостров

В Крыму прокомментировали решение компании «Белавиа» пока не выполнять рейсы на полуостров

Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец в воскресенье, 30 мая, прокомментировал решение белорусской авиакомпании "Белавиа" не летать на полуостров.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью