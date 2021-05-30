Military: российский корабль-разведчик помешал испытаниям американской системы ПРО возле Гавайев

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30 мая 2021, 17:13 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль, MOD Russia / globallookpress.com

Российский корабль-разведчик помешал испытаниям системы ПРО Соединенных Штатов возле Гавайских островов. На это указывается в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.



Издание Military отметило, что судно «Карелия», находившееся в районе Гавайев несколько дней, задержало тестирование системы ПРО. Военные США не могли начать испытания до поступления информации об уходе разведывательного корабля из зоны осуществления ракетных пусков.



В итоге тестирование, которому помешала «Карелия», было организовано в конце текущей недели. Запущенные ракеты не смогли перехватить цель, говорится в материале Military, который пересказали авторы портала «ПолитРоссия».



Как сообщалось ранее в воскресенье, китайский сайт Sohu написал, что Вашингтон намерен задушить военный потенциал РФ с помощью повторения с ней «опыта вареной лягушки».





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