Sohu: США собираются задушить военный потенциал России с помощью повторения с ней «опыта вареной лягушки»

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30 мая 2021, 14:16 Источник: «ПолитРоссия»

Российская военная техника, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты собираются задушить военный потенциал Российской Федерации с помощью повторения с ней «опыта вареной лягушки». На это указывается в материале, размещенном в сети.



Как отмечает китайский сайт Sohu, если бросить лягушку в кипяток, она сразу же выпрыгнет. Если избрать другую тактику и посадить земноводное в холодную воду, которая медленно нагревается, оно не почувствует угрозы и в итоге погибнет. Подобным образом Вашингтон решил поступить с военным потенциалом России, полагает портал.



В публикации ресурса, пересказанной «ПолитРоссией», констатируется, что американская сторона могла бы сразу ввести максимальные санкции против Москвы. Вместо таких мер Штаты постепенно ограничивают экспортно-импортные операции РФ. Это должно создать у нее иллюзию, что опасность не столь серьезна.



Портал пишет, что ограничения на поставки ключевых технических компонентов и высокопроизводительных станков из западных стран способны повлиять на качество и долговечность современных российских вооружений. Попытка задушить военный потенциал Москвы с помощью повторения с ней «опыта вареной лягушки» может стать удачной, считают в Sohu.



Ранее в воскресенье сообщалось, что американист Константин Блохин озвучил точку зрения, согласно которой США с радостью порезали бы Россию на куски.

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