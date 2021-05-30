Американист Блохин: Соединенные Штаты с радостью порезали бы Россию на куски

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30 мая 2021, 09:07 Источник: «ПолитРоссия»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Соединенные Штаты с радостью порезали бы Российскую Федерацию на куски. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-СМИ озвучил некоторое время назад отечественный американист Константин Блохин.



Эксперт высказался по поводу произошедшего в ноябре прошлого года вторжения эсминца «Джон Маккейн» в территориальные воды РФ в заливе Петра Великого. Вытеснить судно в нейтральную акваторию тогда был вынужден корабль «Адмирал Виноградов».



По словам Блохина, данный инцидент продемонстрировал, что США с радостью порезали бы Россию на куски. Задача Вашингтона состоит не только в изменении траектории внешнеполитического курса Москвы, но и в развале РФ, отметил американист.



Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sohu написал, что флот Штатов вскоре может «заплатить большую цену» за «наглое поведение» в отношении России.

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