Аргументы Недели В мире 13+

Появилось фото, как Лукашенко купается в Черном море после встречи с Путиным

, 15:30

Появилось фото, как Лукашенко купается в Черном море после встречи с Путиным
Александр Лукашенко, фото: President of Russia/Globallookpress.com

В Сети появились кадры, как президент Белоруссии Александр Лукашенко купается в Черном море. Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой республики предложил ему окунуться, поскольку в Сочи хорошая погода.

«Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды - плюс 16», - сообщает Телеграм-канал «Пул Первого».

На опубликованном снимке изображен Лукашенко, который «покоряет» морскую волну и с улыбкой смотрит в камеру.

Напомним, что встреча Путина и Лукашенко прошла в пятницу, 28 мая, в Сочи. Переговоры длились около пяти часов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

В Крыму прокомментировали решение компании «Белавиа» пока не выполнять рейсы на полуостров

В Крыму прокомментировали решение компании «Белавиа» пока не выполнять рейсы на полуостров

Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец в воскресенье, 30 мая, прокомментировал решение белорусской авиакомпании "Белавиа" не летать на полуостров.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью