Появилось фото, как Лукашенко купается в Черном море после встречи с Путиным

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30 мая 2021, 15:30

Александр Лукашенко, фото: President of Russia/Globallookpress.com

В Сети появились кадры, как президент Белоруссии Александр Лукашенко купается в Черном море. Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой республики предложил ему окунуться, поскольку в Сочи хорошая погода.

«Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды - плюс 16», - сообщает Телеграм-канал «Пул Первого».

На опубликованном снимке изображен Лукашенко, который «покоряет» морскую волну и с улыбкой смотрит в камеру.

Напомним, что встреча Путина и Лукашенко прошла в пятницу, 28 мая, в Сочи. Переговоры длились около пяти часов.

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