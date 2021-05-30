Появилось фото, как Лукашенко купается в Черном море после встречи с Путиным
30 мая 2021, 15:30
В Сети появились кадры, как президент Белоруссии Александр Лукашенко купается в Черном море. Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой республики предложил ему окунуться, поскольку в Сочи хорошая погода.
«Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды - плюс 16», - сообщает Телеграм-канал «Пул Первого».
На опубликованном снимке изображен Лукашенко, который «покоряет» морскую волну и с улыбкой смотрит в камеру.
Напомним, что встреча Путина и Лукашенко прошла в пятницу, 28 мая, в Сочи. Переговоры длились около пяти часов.
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