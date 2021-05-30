В Крыму прокомментировали решение компании «Белавиа» пока не выполнять рейсы на полуостров

Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец в воскресенье, 30 мая, прокомментировал решение белорусской авиакомпании "Белавиа" не летать на полуостров.
Ранее в "Белавиа" заявили, что авиакомпания пока не планирует осуществлять рейсы в Крым, поскольку этому должно предшествовать "политическое признание" полуострова как части России.
Роман Чегринец отметил, что у "Белавиа" есть уникальная возможность стать первым иностранным оператором в Крыму. По его мнению, упускать этот шанс не следует, поскольку политическая конъюнктура быстро меняется, вследствие чего нишу экономической выгоды могут перехватить другие иностранные компании.
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