В Крыму прокомментировали решение компании «Белавиа» пока не выполнять рейсы на полуостров

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30 мая 2021, 14:55 Источник: РИА "Новости"

Коктебель, pixabay.com

Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец в воскресенье, 30 мая, прокомментировал решение белорусской авиакомпании "Белавиа" не летать на полуостров.

Ранее в "Белавиа" заявили, что авиакомпания пока не планирует осуществлять рейсы в Крым, поскольку этому должно предшествовать "политическое признание" полуострова как части России.

Роман Чегринец отметил, что у "Белавиа" есть уникальная возможность стать первым иностранным оператором в Крыму. По его мнению, упускать этот шанс не следует, поскольку политическая конъюнктура быстро меняется, вследствие чего нишу экономической выгоды могут перехватить другие иностранные компании.

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