Авиакомпания «Белавиа» пока не намерена выполнять рейсы в Крым

Генеральный директор белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец заявил, что перевозчик пока не планирует выполнять рейсы в Крым. Он также объяснил, по какой причине было принято такое решение.
Игорь Чергинец подчеркнул в беседе с журналистами, что должно быть "политическое признание" Крыма как части Российской Федерации. Будет политическое решение – будем смотреть", – уточнил генеральный директор компании "Белавиа".
Он добавил, что когда полуостров был частью Украины, перевозчик летал туда с перерывами, которые были связаны с коммерческими вопросами.
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