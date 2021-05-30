Два человека погибли и более двадцати пострадали при стрельбе в Майами

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30 мая 2021, 14:06 Источник: Twitter

машины полиции, pixabay.com

Днем в воскресенье, 30 мая, стало известно, что в американском Майами произошла стрельба. Согласно последней информации сотрудников местной полиции, в результате случившегося погибли два человека.

Уточняется, что пострадали в результате стрельбы более 20 человек. Директор департамента полиции Майами Альфредо Рамирес, который прибыл на место происшествия, заявил, что злоумышленники открыли огонь по толпе и стреляли по людям без разбора.

Ранее сегодня стало известно, что 19-летний юноша, который в пятницу, 28 мая, пострадал от случайного выстрела полицейского под Новосибирском скончался. Молодой человек ранее находился в больнице в крайне тяжелом состоянии.

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