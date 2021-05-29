Опубликованы кадры, снятые во время конфликта между полицейскими и мужчинами в Новосибирской области

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29 мая 2021, 14:07

ДПС, фото: pixabay.com

СМИ опубликовали видео, на кадрах которого запечатлен конфликт между сотрудниками ДПС и тремя мужчинами (судя по ролику). В результате словесной перепалки тяжелое ранение в голову получил один из нарушителей.

На кадрах видно, как полицейские ведут мужчину к служебному автомобилю для установления его личности, придерживая его за руки, чтобы тот не вырвался. При этом его товарищ пытается воспрепятствовать, вступая в словесную перепалку с сотрудниками правоохранительных органов. На что получает от одного из инспекторов пинок ногой, после чего его пытаются уложить на землю, слышится выстрел. Известно, что потерпевший получил ранение в висок.

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Пострадавший находится в Мошковской центральной районной больнице. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

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