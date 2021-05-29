В Новосибирской области полицейский случайно выстрелил в голову мужчине и нанес тяжелое ранение

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29 мая 2021, 12:23

фото: СК РФ

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС, который случайно выстрелил в нарушителя и избил его. Об этом сообщили в субботу, 29 мая, в пресс-службе СК РФ.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 28 мая.

«Предварительно установлено, что 28 мая 2021 года в вечернее время инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль для установления его личности. В указанный момент сотрудникам ДПС начал воспрепятствовать 19-летний мужчина, являющийся знакомым сопровождаемого лица. Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что 38-летний старший инспектор ДПС вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение, направил указанное оружие в сторону мужчины и непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета. После чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

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