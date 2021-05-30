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В Великобритании может быть введена обязательная вакцинация против COVID-19 для медиков

, 13:14 Источник: Sky News

В Великобритании может быть введена обязательная вакцинация против COVID-19 для медиков
шприц, pixabay.com

Министр по вопросам вакцинации в Британии Надим Захави в воскресенье, 30 мая, заявил, что правительство страны рассматривает возможность обязательной вакцинации от коронавируса медицинских сотрудников.

Надим Захави уточнил, что всякое ответственное правительство должно думать, как защитить наиболее уязвимые для заражения коронавирусной инфекцией категории граждан, прививая тех людей, которые о них заботятся.

Министр подчеркнул, что прецедент уже есть - хирургов прививают от гепатита B. Именно поэтому британские власти всерьез рассматривают возможность обязательной вакцинации медработников.

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