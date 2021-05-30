В Минздраве Украины рассказали о ходе вакцинации против COVID-19
30 мая 2021, 12:38
Министерство здравоохранения Украины в воскресенье, 30 мая, предоставило информацию о процессе вакцинации граждан страны от коронавируса нового типа. Проведены более 1,1 миллиона прививок.
В общей сложности за время кампании по вакцинации на Украине были проведены 1 141 413 прививок против COVID-19. 1 015 976 граждан страны получили первую дозу вакцины, а полностью завершили вакцинацию 125 437 человек, причем двум из них первую дозу ввели за рубежом, передает RT.
Напомним, 18 мая Верховная рада проголосовала за отставку руководителя Минздрава Украины Максима Степанова. На эту должность был назначен главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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