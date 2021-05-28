В Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация против COVID-19 снижает вероятность мутаций

Специалисты Роспотребнадзора сообщили утром в пятницу, 28 мая, что вакцинация против COVID-19 и соблюдение всех необходимых мер профилактики помогают снизить вероятность мутации коронавируса.
В сообщении Роспотребнадзора говорится, что важно сделать прививку и продолжать соблюдать меры по сокращению распространения коронавирусной инфекции, поскольку все это позволяет снизить вероятность мутации COVID-19.
Отметим, что ведомство ведет постоянное наблюдение за изменчивостью вируса, в частности, изучает ее потенциальное влияние на эффективность вакцин. К настоящему моменту значимых изменений патогенов, которые могут влиять на течение болезни или эпидемический процесс, не выявлено.
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