NYT: американская разведка располагает данными о происхождении COVID-19

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28 мая 2021, 08:15 Источник: New York Times

pixabay.com

Сотрудники американской разведки сообщили Белому дому, что располагают некоторыми еще не проверенными данными о происхождении коронавируса нового типа, которые требуют дополнительного анализа.

Как сообщает издание New York Times, ссылаясь на американских чиновников, предполагается привлечь "колоссальные" компьютерные мощности в целях установления точного происхождения COVID-19. К настоящему моменту не уточняется, о каких именно данных говорят сотрудники разведки США.

Отметим, что накануне американский лидер Джо Байден заявил, что намерен выпустить отчет о происхождении коронавируса нового типа полностью, если не выяснится что-то, чего ему не было известно.

Ранее Белый дом распространил информацию, согласно которой версия распространения заболевания из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается.

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