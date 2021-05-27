Радиоведущая ВВС умерла после прививки AstraZeneca

Британская радиоведущая Лиза Шоу, работавшая на BBC Newcastle, скончалась в возрасте 44 лет от тромба через неделю после того, как вакцинировалась от коронавируса препаратом AstraZeneca.
У женщины начались сильные головные боли, она была госпитализирована в больницу Royal Victoria в Ньюкасле и через какое-то время умерла от тромбоза. В свидетельстве о смерти прививка вакциной указывается как одна из вероятных причин.
У Лизы Шоу не было серьезных проблем со здоровьем, ее смерть сильно потрясла родных и коллег.
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