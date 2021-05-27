Немецкий ученый Маршалек назвал причину образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J

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27 мая 2021, 10:26

вакцина AstraZeneca, фото: Antonio Balasco via www.imago-im/www.imago-images.de/ globallookpress.com

Ученые из Университета Гете во Франкфурте выяснили, почему возникает тромбоз у некоторых привившихся вакцинами против новой коронавирусной инфекции от компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. Соответствующее исследование опубликовало издание Financial Times.

Профессор Рольф Маршалек отметил, что оба препарата используют аденовирусные векторы для доставки спайкового белка SARS-CoV-2 в организм. По его словам, генетический материал направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, а в ядро, после чего части белка-шипа расщепляются и вызывают мутации, которые и приводят к образованию тромбов. Вероятность такого сценария 1/100 тыс., уточнил он.

При этом, эксперт пояснил, что созданные на основе рибонуклеиновой кислоты вируса вакцины, например, от компаний Pfizer или Moderna, доставляют генетический материал в клеточную жидкость. Это предотвращает опасные побочные действия, добавил Маршалек.

Ученый подчеркнул, что шиповидный белок в вакцине J&J был уже в меньшей степени подвержен расщеплению, поэтому число случаев образования тромбов после этого препарата было существенно ниже, чем после использования AstraZeneca.

Ранее шведские ученые выявили связь между предрасположенностью к серьёзным заболеваниям и группой крови.

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