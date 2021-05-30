Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в США

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30 мая 2021, 09:55 Источник: WTOV9

пожарные, pixabay.com

В американском штате Западная Виргиния накануне вечером произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Соответствующую информацию утром в воскресенье, 30 мая, предоставили местные журналисты.

В субботу в СМИ поступили сообщения о взрыве и пожаре на заводе, который принадлежит компании Ergon.

Шериф округа Хэнкок сообщил журналистам, что ситуацию удалось взять под контроль, пожар был оперативно ликвидирован, в результате случившегося никто не пострадал. Точные причины возникновения и распространения пламени к настоящему моменту не установлены.

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