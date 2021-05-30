Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в США

В американском штате Западная Виргиния накануне вечером произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Соответствующую информацию утром в воскресенье, 30 мая, предоставили местные журналисты.
В субботу в СМИ поступили сообщения о взрыве и пожаре на заводе, который принадлежит компании Ergon.
Шериф округа Хэнкок сообщил журналистам, что ситуацию удалось взять под контроль, пожар был оперативно ликвидирован, в результате случившегося никто не пострадал. Точные причины возникновения и распространения пламени к настоящему моменту не установлены.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.