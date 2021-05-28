Четыре автомобиля сгорели в результате пожара на парковке на Ленинградском проспекте

В Москве в пятницу пожар произошел на парковке на севере мегаполиса, в результате которого сгорели четыре автомобиля. Представители столичного Главного управления МЧС России рассказали, что информация о возгорании на открытой парковке по адресу: Ленинградский проспект, д. 39, стр. 1 поступила в 12:03.
По данным МЧС, «горели четыре автомобиля, благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных возгорание локализовано в 12:24 на площади 60 квадратных метров». В 12:25 пожар был потушен. В результате происшествия никто не пострадал.
В эту же пятницу произошло возгорание автомобиля на парковке на Ходынском бульваре, д. 4. Движение машин по ул. Авиаконструктора Микояна было перекрыто.
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