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В американском штате Теннесси самолет упал в озеро, семеро погибших

, 09:08 Источник: Facebook

В американском штате Теннесси самолет упал в озеро, семеро погибших
машина полиции, pixabay.com

Самолет упал в озеро в американском штате Теннесси в минувшую субботу, 29 мая. Согласно последней информации пожарно-спасательной службы округа Резерфорд, погибшими считаются семь человек.

Установлено, что 10.35 утра по местному времени (18.35 по Москве) в субботу самолет Cessna C501 1982 года поднялся в воздух из аэропорта Смирна и направился в сторону международного аэропорта Палм-Бич. Через некоторое время небольшое воздушное судно упало в озеро Перси Прист. Есть информация о том, что на борту находились семь человек, все они считаются погибшими.

К настоящему моменту причина падения летательного аппарата в воду не установлена.

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