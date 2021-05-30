В американском штате Теннесси самолет упал в озеро, семеро погибших

Самолет упал в озеро в американском штате Теннесси в минувшую субботу, 29 мая. Согласно последней информации пожарно-спасательной службы округа Резерфорд, погибшими считаются семь человек.
Установлено, что 10.35 утра по местному времени (18.35 по Москве) в субботу самолет Cessna C501 1982 года поднялся в воздух из аэропорта Смирна и направился в сторону международного аэропорта Палм-Бич. Через некоторое время небольшое воздушное судно упало в озеро Перси Прист. Есть информация о том, что на борту находились семь человек, все они считаются погибшими.
К настоящему моменту причина падения летательного аппарата в воду не установлена.
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