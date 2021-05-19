Военный самолет упал на жилой дом в Белоруссии, погибли два летчика

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19 мая 2021, 13:41 Источник: РИА "Новости"

кабина пилотов, pixabay.com

Днем в среду, 19 мая, стало известно, что в Белоруссии разбился военно-учебный самолет. Согласно последней информации, воздушное судно упало на дом, который находится в городе Барановичи.

Есть данные о том, что военный самолет врезался в частный дом, расположенный на улице Розы Люксембург, во время взлета. К настоящему моменту в СМИ поступила информация о том, что в результате крушения воздушного судна, причина которого не установлена, погибли два летчика.

В пресс-службе Министерства обороны Белоруссии журналистам подтвердили вышеуказанное сообщение.

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