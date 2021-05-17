В Архангельской области потерпел крушение вертолет, один человек погиб

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17 мая 2021, 22:55 Источник: Северо-Западное СУ на транспорте СК РФ

вертолет, pixabay.com

Вечером в понедельник, 17 мая, стало известно, что в Архангельской области потерпел крушение вертолет Robinson. Согласно последней информации Следственного комитета РФ, погиб один человек.

Уточняется, что в результате падения вертолета в районе острова Мудьюг также пострадали два человека, они находятся в тяжелом состоянии. Еще одного в настоящий момент ищут.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека".

Вертолет находится на плаву, сейчас решается вопрос о вылете на место крушения санитарной авиации. К ликвидации последствий аварии привлечено 24 человека и шесть единиц техники.

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