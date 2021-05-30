Сенатор Пушков назвал главную опасность, исходящую от США

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей страничке в соцсети назвал главную опасность, которая, по его мнению, исходит от Соединенных Штатов Америки.
Сенатор заметил, что США сейчас активно вооружаются, так как "обеспечить свою гегемонию" экономическими, финансовыми, информационными, а также дипломатическими средствами стране уже не удается.
Алексей Пушков уточнил, что в условиях "съеживания" Соединенные Штаты делают ставку на военную силу. Именно в этом, по мнению парламентария, и заключается ключевая опасность, которая в настоящий момент исходит от "падающего гегемона".
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