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Генсек ООН надеется, что Путин и Байден начнут диалог о контроле над вооружениями

, 18:32

Генсек ООН надеется, что Путин и Байден начнут диалог о контроле над вооружениями
Антониу Гутерреш, фото: Mark Garten/UN Photo

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден начнут конструктивный диалог об оживлении процесса разоружения и контроле над вооружениями.

Гутерреш выразил обеспокоенность "эрозией режима контроля над вооружениями" между Соединенными Штатами и РФ. Он рад известию о том, что президент Путин и президент Байден встретятся в Женеве в следующем месяце, сообщили в офисе генсека ООН.

Мнение генсека ООН было выражено на фоне ситуации вокруг Договора по открытому небу. Вашингтон перед встречей президентов США и России заявил, что не планирует возвращаться в ДОН.

Кремль сожалеет, что США решили не возвращаться в Договор по открытому небу.

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