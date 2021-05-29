Генсек ООН надеется, что Путин и Байден начнут диалог о контроле над вооружениями
29 мая 2021, 18:32
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден начнут конструктивный диалог об оживлении процесса разоружения и контроле над вооружениями.
Гутерреш выразил обеспокоенность "эрозией режима контроля над вооружениями" между Соединенными Штатами и РФ. Он рад известию о том, что президент Путин и президент Байден встретятся в Женеве в следующем месяце, сообщили в офисе генсека ООН.
Мнение генсека ООН было выражено на фоне ситуации вокруг Договора по открытому небу. Вашингтон перед встречей президентов США и России заявил, что не планирует возвращаться в ДОН.
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