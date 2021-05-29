Генерал СБУ Василий Вовк раскритиковал Зеленского за прекращение авиасообщения с Белоруссией

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29 мая 2021, 21:26 Источник: РИА "Новости"

Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Генерал-майор СБУ Василий Вовк считает, что решение Украины закрыть небо для белорусских самолётов было непродуманным решением президента Украины Владимира Зеленского. Генерал высказал свое мнение, почему он это сделал.

По мнению Василия Вовка, в данном случае свою роль сыграли эмоции, личная обида на главу Белоруссии. "Власть не имеет права на эмоции ни в каком случае", — сказал генерал-майор.

Он подчеркнул, что Зеленский первым запретил использовать белорусское воздушное пространство, затем последовали запрет для белорусских перевозчиков и полное прекращение полетов. При этом расследование причин инцидента, связанного с посадкой самолёта авиакомпании Ryanair, ещё даже не было начато. "Надо было хотя бы подождать, что скажет Европа", - считает Вовк.

Ранее стало известно, что Зеленский хочет поговорить с Байденом до встречи президента США с Путиным.

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