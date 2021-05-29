Зеленский хочет поговорить с Байденом до встречи президента США с Путиным

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29 мая 2021, 10:48 Источник: НСН

Владимир Зеленский, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом до встречи главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным.

Эту информацию раскрыло украинское издание «Зеркало недели». В настоящее время Киев и Вашингтон прорабатывают детали разговора Зеленского и Байдена.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча президентов двух стран с момента вступления американского лидера в должность.

Для президента России Владимира Путина поездка в Швейцарию станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

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