Зеленский хочет поговорить с Байденом до встречи президента США с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом до встречи главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным.
Эту информацию раскрыло украинское издание «Зеркало недели». В настоящее время Киев и Вашингтон прорабатывают детали разговора Зеленского и Байдена.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча президентов двух стран с момента вступления американского лидера в должность. Для президента России Владимира Путина поездка в Швейцарию станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.
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