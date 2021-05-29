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Жителя Минска, участвующего в велосипедной гонке, арестовали из-за футболки

, 19:26 Источник: Известия

Жителя Минска, участвующего в велосипедной гонке, арестовали из-за футболки
велосипедист, фото: pixabay.com

В столице Белоруссии арестовали Константина Семенова из-за футболки, на которой было написано "Диктатору место в аду" и был размещен портрет человека, похожего на президента страны Александра Лукашенко.

Об этом сообщается на сайте правозащитного центра "Весна". Велосипедист участвовал в гонке MINSK FIXED GEAR на Цнянском водохранилище в Минске 16 мая, с ним задержали еще 20 спортсменов за несанкционированное массовое мероприятие. Семенову грозит до двух лет лишения свободы, пока он арестован на 15 суток, майка конфискована. В отношении других задержанных составлены протоколы об административном нарушении.

Ранее стало известно, что в Белоруссии задержан 20-летний россиянин.

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