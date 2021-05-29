В Белоруссии задержан 20-летний россиянин

Аргументы Недели → Происшествия 13+

29 мая 2021, 18:58

задержание, фото: pixabay.com

Белорусская правозащитная организация "Весна" сообщила о задержании 20-летнего россиянина Егора Дудникова, которого обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Ему грозит до трех лет лишения свободы. По словам правозащитников, к Дудникову уже две недели не пускают адвокатов.

В Минске на квартире, которую снимал молодой человек, был произведен обыск. Как рассказала его мать, нашли микрофон. «Если честно, я не думала, что наличие микрофона может быть достаточным основанием для задержания. Особенно учитывая, что человек занимается обработкой аудио», — сказала женщина. Дудников живет в Белоруссии около года. Причиной переезда в другую страну стали романтические отношения с белоруской, с которой познакомился еще в 16 лет. Мать Егора сообщила, что сына уже задерживали в октябре 2020 года. Она утверждает, что он "тогда заступился за ребенка, которого хотели задержать". Якобы Дудникова не арестовали, потому что сын попал в больницу после задержания силовиками.

Ранее стало известно, что консул РФ посетил задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости