Консул РФ посетил задержанную в Минске Софью Сапегу

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28 мая 2021, 14:57 Источник: РИА "Новости"

флаг России, pixabay.com

В пятницу стало известно, что консул РФ посетил задержанную в Минске гражданку России Софью Сапегу. Согласно последней информации, на следующей неделе состоится еще один визит к россиянке.



Посол РФ в Минске Евгений Лукьянов подчеркнул сегодня, что задержанной на территории Белоруссии россиянке Софье Сапеге оказывается консульская поддержка и добавил, что российское посольство не вмешивается в компетенцию белорусских властей.

Напомним, гражданка РФ Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая. Девушка летела в самолете Ryanair вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Россиянка подозревается в совершении в период с августа по сентябрь минувшего года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.

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