Песков: Россия сделает все возможное, чтобы помочь Софии Сапеге
27 мая 2021, 15:18
Россия сделает все необходимое для защиты прав своей гражданки Софьи Сапеги, которая арестована в Минске на два месяца, сообщил сегодня журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Юридически Москва может поднять вопрос о передаче Сапеги российским правоохранительным органам, сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Пока ему неизвестно о таких планах. Пресс-секретарь добавил, что в любом случае российская сторона будет делать все возможное для защиты прав своей гражданки, и эта защита может иметь разный формат, разный режим, учитывая особый характер отношений двух государств.
Ранее Мария Захарова рассказала об оказании поддержки со стороны России задержанной Софии Сапеге в Минске.
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