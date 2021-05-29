Сайт Sohu: украинский «Мотор Сич» угодил в ловушку, приготовленную Киевом для России

Аргументы Недели → В мире 13+

29 мая 2021, 16:41 Источник: «ПолитРоссия»

Работники предприятия «Мотор Сич», Dmytro Smoliyenkoukrinform / globallookpress.com

Украинская компания «Мотор Сич», занимающаяся разработкой, производством и обслуживанием двигателей для самолетов и вертолетов, угодила в ловушку, приготовленную Киевом для Российской Федерации. На это указывается в материале, появившемся на страницах китайской интернет-прессы.



Портал Sohu напомнил, что после резкого ухудшения двусторонних отношений, произошедшего в 2014 году, власти Украины запретили экспорт продукции «Мотор Сич» в Россию. Как отметил ресурс, в Киеве рассчитывали, что РФ попадет в ловушку из-за своей зависимости от иностранных авиадвигателей, однако в итоге в нее угодил «Мотор Сич».



Москва научилась справляться и без поставок техники из соседнего государства, при этом украинское предприятие в связи со значительным сокращением заказов оказалось на грани закрытия, говорится в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Sohu.



Ранее в субботу сообщалось, что эксперт Юрий Антипов объяснил, почему Boeing MH17 в Донбассе не могли сбить из системы «Бук».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости