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Сайт Sohu: украинский «Мотор Сич» угодил в ловушку, приготовленную Киевом для России

, 16:41 Источник: «ПолитРоссия»

Сайт Sohu: украинский «Мотор Сич» угодил в ловушку, приготовленную Киевом для России
Работники предприятия «Мотор Сич», Dmytro Smoliyenkoukrinform / globallookpress.com

Украинская компания «Мотор Сич», занимающаяся разработкой, производством и обслуживанием двигателей для самолетов и вертолетов, угодила в ловушку, приготовленную Киевом для Российской Федерации. На это указывается в материале, появившемся на страницах китайской интернет-прессы.

Портал Sohu напомнил, что после резкого ухудшения двусторонних отношений, произошедшего в 2014 году, власти Украины запретили экспорт продукции «Мотор Сич» в Россию. Как отметил ресурс, в Киеве рассчитывали, что РФ попадет в ловушку из-за своей зависимости от иностранных авиадвигателей, однако в итоге в нее угодил «Мотор Сич».

Москва научилась справляться и без поставок техники из соседнего государства, при этом украинское предприятие в связи со значительным сокращением заказов оказалось на грани закрытия, говорится в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Sohu.

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