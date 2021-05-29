Украинский радикал Стерненко призвал арестовать рэпера Джигана

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29 мая 2021, 14:39

Джиган, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Экс-глава одесского отделения «Правого сектора» (запрещённая в России экстремистская организация) Сергей Стерненко предложил возбудить уголовное дело против Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного как рэпер Джиган, за выступления на территории Крыма.

«В его действиях вполне усматривается наличие состава преступления по статье 110 ("Посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины") и статье 111 ("Измена"). Соответственно, Джиган должно быть немедленно задержан и привлечен к уголовной ответственности», - написал он в Facebook, отметив, что у исполнителя есть украинское гражданство, следовательно, его нельзя не пустить на Украину.

Стерненко отметил, что Джиган неоднократно выступал в Крыму, проникая на полуостров «незаконно», и поддерживал его вхождение в состав России. Однако СБУ проигнорировала законы и разрешила концерты в Киеве и Одессе.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в «черный список» еще семь российских артистов.

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