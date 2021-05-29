Минкультуры Украины внесло в «черный список» еще семь российских артистов
29 мая 2021, 10:44
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в «черный список» еще семь российских артистов. Об этом стало известно в пятницу, 28 мая.
В перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, вошли актеры Вера Алентова, Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева, известная под псевдонимом Elvira T, пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия. Им запрещен въезд на территорию страны.
Отмечается, что в «черном списке» Минкультуры Украины находятся 199 человек, среди них певица Валерия, Александр Розенбаум, Алишер Моргенштерн и другие российские артисты.
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