Псаки сообщила, что США введут санкции против Белоруссии из-за посадки рейса Ryanair

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29 мая 2021, 11:42

Джен Псаки, фото: Тwitter.com/jrpsaki/photo

Соединенные Штаты Америки введут санкции против Белоруссии после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки сообшила, что США разработают целевые санкции в отношении представителей белорусских властей.

"3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут полные блокирующие санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий министерства финансов", - говорится в сообщении Псаки, опубликованном на сайте Белого дома.

Также будет приостановлено соглашение о воздушном сообщении между США и Белоруссией.

Псаки отметила, что США присоединились к осуждению действий властей Белоруссии международными организациями на фоне "нарастающей волны репрессий режима белорусского президента Александра Лукашенко против стремлений народа этой страны к демократии и правам человека".

В апреле в санкционный список Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) были включены белрусские предприятия "Белнефтехим", "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска" и "Полоцк стекловолокно".

Псаки также заявила, что Госдеп выпустил предупреждение о нежелательности посещения Белоруссии гражданами США, Федеральное управление гражданской авиации распространило уведомление, предупреждающее американских воздушных перевозчиков о необходимости проявлять крайнюю осторожность при полетах в воздушном пространстве Белоруссии.

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