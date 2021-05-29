Лукашенко заявил о попытке Запада «раскачать» ситуацию в Белоруссии

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29 мая 2021, 11:27

Фото: Александр Лукашенко, kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что на фоне ситуации с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске западные страны пытаются раскачать ситуацию в республике до уровня августа 2020 года.

«Идёт попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года... Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмём и мы», - высказал он.

Отмечается, что переговоры лидеров обеих стран в Сочи длились около пяти часов.

Ранее сообщалось, что Путин назвал события вокруг Белоруссии «очередным витком» и «всплеском эмоций».

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