Байден: Китай планирует овладеть США до 3035 года

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29 мая 2021, 07:37 Источник: ТАСС

Джо Байден, Фото: Stefani Reynolds /globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин якобы убежден, что Пекин сможет «обладать Америкой до 3035 года». Об этом в ходе своего выступления перед военными в штате Вирджиния заявил президент США Джо Байден.

«Мы находимся в сражении между демократиями и автократиями. Чем сложнее становится мир, тем труднее демократическим странам объединиться и прийти к консенсусу. Я провел больше времени с председателем КНР Си Цзиньпином, чем любой другой мировой лидер … Он твердо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения», - высказал американский лидер.

При этом телеканал Fox News считает, что Байден оговорился, поскольку имел в виду 2035 год.

В Белом доме пока не объяснили слова президента.

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