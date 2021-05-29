Байден: Китай планирует овладеть США до 3035 года

Председатель КНР Си Цзиньпин якобы убежден, что Пекин сможет «обладать Америкой до 3035 года». Об этом в ходе своего выступления перед военными в штате Вирджиния заявил президент США Джо Байден.
«Мы находимся в сражении между демократиями и автократиями. Чем сложнее становится мир, тем труднее демократическим странам объединиться и прийти к консенсусу. Я провел больше времени с председателем КНР Си Цзиньпином, чем любой другой мировой лидер … Он твердо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения», - высказал американский лидер.
При этом телеканал Fox News считает, что Байден оговорился, поскольку имел в виду 2035 год.
В Белом доме пока не объяснили слова президента.
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