ЕС предложил Армении и Азербайджану помощь в установлении границ

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28 мая 2021, 22:56

флаг Евросоюза, фото: pixabay.com

Евросоюз в связи с очередным инцидентом на границе Армении и Азербайджана предложил помощь в урегулировании, говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.

Минобороны Азербайджана сегодня заявило об обстреле своих позиций в нахичеванском направлении на границе с Арменией и ранении азербайджанского военнослужащего. В армянском министерстве обороны категорически опровергли эту информацию..

В заявлении Евросоюза подчеркивается необходимость немедленной деэскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном. "Все силы должны отойти на позиции, которые они занимали до 12 мая", — уточняется в заявлении.ЕС предложены экспертная поддержка и помощь в определении общего положения и направленности границы и ее демаркации.

Также ЕС обратился к Азербайджану с требованием освободить всех пленных и задержанных.

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