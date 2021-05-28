ЕС предложил Армении и Азербайджану помощь в установлении границ

Евросоюз в связи с очередным инцидентом на границе Армении и Азербайджана предложил помощь в урегулировании, говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.
Минобороны Азербайджана сегодня заявило об обстреле своих позиций в нахичеванском направлении на границе с Арменией и ранении азербайджанского военнослужащего. В армянском министерстве обороны категорически опровергли эту информацию..
В заявлении Евросоюза подчеркивается необходимость немедленной деэскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном. "Все силы должны отойти на позиции, которые они занимали до 12 мая", — уточняется в заявлении.ЕС предложены экспертная поддержка и помощь в определении общего положения и направленности границы и ее демаркации.
Также ЕС обратился к Азербайджану с требованием освободить всех пленных и задержанных.
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