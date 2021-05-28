Жители Белоруссии стали получать сегодня сообщения от «Софии Сапеги» с призывом к бегству

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28 мая 2021, 21:54 Источник: Московский комсомолец

София Сапега, фото: соцсети

Сегодня вечером многие белорусы стали получать сообщения в Telegram якобы от задержанной россиянки Софии Сапеги. В сообщении "Сапега" пишет, что оказалась в застенках белорусского КГБ.

Сообщается, что благодаря многим гражданам Белоруссии, она смогла получить данные их "сослуживцев, знакомых соседей и других карателей для Черной книги Беларуси". Но вся переписка "Софии" с информаторами попала в руки "карателей". И теперь о тех, кто присылал данные, силовики знают все. Заканчивается сообщение призывом к причастным бежать, иначе они будут сидеть до конца жизни.

В настоящий момент София Сапега в следственном изоляторе, доступа к телефону у нее нет. При этом утверждается, что это сообщение она якобы просила передать через ее адвоката Александра Филановича. Защитник сказал "Русской службе BBC", что никто ему ничего не передавал и он такую информацию не распространял.

Минск сообщил Москве о продлении срока содержания россиянки Софии Сапеги под стражей.

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