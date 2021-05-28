СК Белоруссии: сообщений о минировании из Швейцарии было несколько

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28 мая 2021, 18:41 Источник: СК Белоруссии

сообщения, фото: pixabay.com

По данным Следственного комитета Белоруссии, сообщений о "минировании" самолета, поступивших посредством Швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было два – в 12:25 и в 12:56.

Следователи в настоящее время изучают и анализируют записи переговоров с пилотами авиасудна, проводят другие многочисленные следственные действия.

В СК Белоруссии добавили, что будут направлены в органы прокуратуры Швейцарии все ранее зафиксированные правоохранителями реквизиты ProtonMail в сообщениях о ложном минировании, поскольку уже несколько раз этот почтовый сервис фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов и взрывов на объектах инфраструктуры Белоруссии.

Напомним, Лукашенко заявил, что сигнал о минировании поступил из Швейцарии.

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